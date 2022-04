Die Wirtschaft lernt spielen. Die Gaming Industrie war eine der ganz großen Gewinnerbranchen in der Pandemie. Millionen an Lockdown-Verurteilten haben seither die Flucht in den virtuellen Welten ihrer Spielekonsolen oder PCs gefunden. Was als persönliches Ablenkungsszenario vielleicht begann, hat sich allerdings inzwischen für Viele zu einer ernst zu nehmenden Beschäftigung empor-performt die mit Eigenschaften auftritt, die wir so in ihrem Umfang nicht erwarten konnten. Computerspiele sind en vogue geworden, haben teilweise ein zweites, konstruktives, Gesicht bekommen und deren Hersteller spielen inzwischen sehr oft mit den ganz großen Technologiefirmen auf einer Ebene. Die Gründe liegen in der massenweisen Anwendung, gepaart mit technologischem ...

