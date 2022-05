Die Embracer Group übernimmt die drei Square-Enix-Studios Eidos, Crystal Dynamics und Square Enix Montréal. Damit gehen auch große Marken wie "Tomb Raider" an den schwedischen Medienkonzern. Es ist die nächste große Übernahme in der Gaming-Branche. Der Spielerhersteller Square Enix verkauft drei seiner Entwickler-Studios an die Embracer Group. Für Eidos, Crystal Dynamics und Square Enix Montréal bezahlt der schwedische Konzern insgesamt 300 Millionen US-Dollar. Die mehr als 1.000 Mitarbeiter an den acht verschiedenen Studiostandorten sollen dabei ihre Jobs behalten. Abgeschlossen ...

