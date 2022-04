Dividenden verleihen Ihrem Portfolio Stabilität, sie kompensieren negative Kursentwicklungen und eignen sich ideal als Inflationsschutz. Allein in Deutschland schütten die DAX-Unternehmen dieses Jahr 50 Milliarden Euro aus - ein Rekordwert. Wer davon ein Stück abhaben möchte, der investiert jetzt clever in zuverlässige und vielversprechende Dividendenaktien. Mit den richtigen Werten gibt es jeden Monat was aufs Cashkonto. Die Redaktion hat 12 Top-Unternehmen identifiziert, die nicht nur großzügig ...

