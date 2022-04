UBL wurde kürzlich auch in TechCrunch in Bezug auf seine Hardware vorgestellt, um kultiviertes Fleisch vom Labor zum Endverbraucher zu skalieren

Vancouver, British Columbia, 28. April 2022 - CULT Food Science Corp. ("CULT" oder das "Unternehmen") (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Investition in Unicorn Biotechnologies Limited ("UBL") getätigt hat. Die Investition war Teil einer überzeichneten Finanzierungsrunde unter der Leitung von Acequia Capital. UBL mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist ein Biotech-Unternehmen, das ein Zellherstellungssystem entwickelt, das die Kosten deutlich senken und die Effizienz der Produktion von Produkten aus Tierzellen erhöhen soll.

Außerdem wurde UBL am 21. April 2022 in TechCrunch, einem führenden Online-Technologiemagazin, in einem Artikel mit dem Titel "Unicorn Bio is building the hardware to scale cultivated meat from lab to table" vorgestellt. CULT wurde auch in dem Artikel namentlich genannt, der sich auf die Kapitalbeschaffung von UBL konzentrierte, um seinen Prototyp-Bioreaktor in ein kommerzielles Produkt überzuführen. Er kann über den folgenden Link abgerufen werden: https://techcrunch.com/2022/04/21/unicorn-bio-is-building-the-hardware-to-scale-cultivated-meat-from-lab-to-table/.

Die Kosten, die Zeit und die manuellen Arbeitsschritte, die mit der zellbasierten adhärenten Herstellung verbunden sind, waren bisher bedeutende Hürden für die zellulare Landwirtschaft und Zelltherapie-Branchen als auch die medizinische Forschung. Derzeit dauert es über 40 Stunden Handarbeit pro Produktionscharge, etwa drei Jahre, um die Produktionsprozesse auf industrielles Niveau zu skalieren und es bedarf einer beträchtlichen Menge Kapital für die Produktion von großformatigen Fertigungssystemen. UBL arbeitet daran, diese Probleme zu lösen, indem es bessere Bioreaktoren baut, um die zellbasierte Produktionsrevolution für kultiviertes Fleisch voranzutreiben.1

Um seine Ziele zu erreichen, hat UBL eine Lösung mit branchenführender und energieeffizienter Technologie entwickelt. Sein zweckgerichtetes, hochdruck adhärentes Zellherstellungssystem verbessert die Zeitvorgaben für die Prozessentwicklung um 90 %, senkt die Kosten um das 10-Fache und verringert die Arbeitskomponente durch automatisierte Workflows im Vergleich zu den derzeitigen Prozessen um 75 %. Die Investition von CULT werden die laufende Entwicklung und Kommerzialisierung der UBL-Lösung unterstützen, die in der Lage ist, das Wachstum der globalen zellulären Landwirtschaft zu fördern.

Ein Bioreaktor ist ein Gefäß, in dem Organismen wie Tierzellen unter kontrollierten Bedingungen, d. h. bei gleichbleibender Temperatur, gleichbleibendem pH-Wert und Sauerstoffgehalt, gezüchtet werden. Es handelt sich um ein Gerät, das in der Regel zylindrisch und aus Edelstahl gefertigt ist und ein Volumen von wenigen Litern bis zu mehreren Kubikmetern hat, und in dem durch ständiges Rühren des Inhalts gleichbleibende Bedingungen herrschen.2 Ein Bioreaktor ist für Verfahren der zellulären Landwirtschaft entscheidend, um Tierzellen nachhaltig und kostengünstig anzubauen. Letztlich ermöglichen Bioreaktoren, dass Zellen rechtzeitig wachsen und nur wenig manuelle Arbeitsschritte zum Betrieb benötigt werden.

Kommentar des Managements

"CULT freut sich, durch seine Investition in UBL sein Ökosystem der zellulären Landwirtschaft zu erweitern. Wir sind sehr an der Wachstumskurve von UBL interessiert, die auf den frühen Erfolgsaussichten seiner potenziell bahnbrechenden neuen Bioreaktor-Lösung basiert", sagte Lejjy Gafour, Chief Executive Officer von CULT. "Die zelluläre Landwirtschaft arbeitet hart daran, wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, um die wachsende Bevölkerung des Planeten zu ernähren, Emissionen zu reduzieren und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Investition in UBL dazu beiträgt, dieses Ziel zu erreichen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem UBL-Team als Teil unseres wachsenden Ökosystems", fügte Herr Gafour hinzu.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen" bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten "kann", "könnte", "dürfte", "sollte" oder "wird", oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

