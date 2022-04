EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt eine Dividendenzahlung von EUR 0,75 pro Aktie



28.04.2022 / 13:45

Ternitz/Wien, 28. April 2022. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der im ATX der Wiener Börse notierten Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) folgte dem Vorschlag des Vorstands, den 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von MEUR 13,5 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden. Der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Als Dividendenzahltag wurde der 19. Mai 2022 festgelegt. Die Hauptversammlung hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt. Weiters hat die Hauptversammlung den Vorstand neuerlich ermächtigt, für die Dauer von höchstens 30 Monaten vom Tag der Beschlussfassung an eigene Aktien der Gesellschaft bis zu maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, sowie erworbene eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen oder wieder zu veräußern und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Bei den Wahlen in den Aufsichtsrat wurde Mag. Norbert Zimmermann, dessen Aufsichtsratsmandat mit der diesjährigen Hauptversammlung endete, auf weitere fünf Jahre wieder bestellt. Für das laufende Geschäftsjahr wurde Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH. als Abschlussprüfer der Gesellschaft und als Konzernabschlussprüfer bestätigt. Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind im Detail auf der Webseite von SBO nachzulesen: www.sbo.at/hauptversammlung SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist Weltmarktführer in der Herstellung hochpräziser Komponenten aus nicht-magnetisierbaren, hochlegierten Edelstählen. Die Gruppe ist ebenfalls weltweit bekannt für ihre hocheffizienten Bohrwerkzeuge und Bohrlochkomplettierungsanlagen für die Öl- und Gasindustrie. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter weltweit und ist in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Informationen zur Strategie 2030 und zum nachhaltigen Management (ESG) sind im Geschäftsbericht unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. Rückfragen:

Andreas Böcskör, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

Tel: +43 2630 315 252

E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik, Metrum Communications

Tel: +43 1 504 69 87 351

E-Mail: i.fueredi@metrum.at

28.04.2022