DJ British American Tobacco bestätigt Prognose 2022

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--British American Tobacco (BAT) hat angesichts einer weiterhin guten Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf die im März gesenkte Jahresprognose bestätigt. Der Zigarettenhersteller, zu dem die Marken Kent, Dunhill und Lucky Strike gehören, erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren einstelligen Bereich, beides auf Basis konstanter Wechselkurse, wobei der Schwerpunkt des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte liegen soll.

Am 11. März hatte der Konzern angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen und angesichts der herrschenden Unsicherheit seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Bis dahin hatte BAT ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und einen Anstieg des Ergebnisses je Aktie im hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.

Am Donnerstag bestätigte der Konzern auch seine mittelfristige Prognose: Bis 2025 wird weiterhin ein währungsbereinigtes Wachstum des Konzernumsatzes von 3 bis 5 Prozent und ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Bereich erwartet. Darüber hinaus strebt der Vorstand bis 2025 im Segment "New Categories" 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Pfund an.

April 28, 2022 07:47 ET (11:47 GMT)

