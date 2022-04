Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet am Donnerstag den Zukauf zweier vollvermieteter Immobilien in Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Sachsen) und Salzwedel (Sachsen-Anhalt). "Mit den beiden Zukäufen in Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Salzwedel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...