Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC hat die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 21 Prozent auf 6,24 Mio. Euro gesteigert und den Ausbau des Geschäfts fortgesetzt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei die sehr gute Unternehmensentwicklung auf die flexible Produktentwicklung und die erhöhte Nachfrage zurückzuführen. Zudem habe die Covid-19-Pandemie zu einem gestiegenen Bewusstsein von Hygienemaßnahmen sowie den entsprechenden Produkten zum Schutz vor Infektionen geführt. Ein großer Beitrag zum Wachstum sei insbesondere von den Geschäftsfeldern Dermakosmetik & Wundpflege sowie Industrie & Hygiene gekommen. So verfüge das Unternehmen in der Dermakosmetik & Wundpflege über zahlreiche erfolgreiche Produkte im Markt und habe zudem neue Produktinnovationen wie beispielsweise Pflegeprodukte mit CBD entwickelt. Der Umsatz im Geschäftsbereich Industrie & Hygiene sei von der hohen Nachfrage, unter anderem nach der BG-Imprägnierung, getrieben worden. Nach Meinung der Analysten werde Bio-Gate auch im Jahr 2022 weiter dynamisch wachsen. Demnach schätze das Analystenteam 2022 einen starken Umsatzanstieg auf 7,70 Mio. Euro, gefolgt von 9,50 Mio. Euro im Jahr 2023. Mit den steigenden Umsatzerlösen und den Skalierungseffekten solle sich die Marge sukzessive verbessern. Daher prognostiziere GSC 2022 ein EBITDA von 0,27 Mio. Euro und 1,16 Mio. Euro im Jahr 2023. Zudem solle das Unternehmen im Jahr 2022 den Break-even erreichen. Auf Basis ihres DCF-Modells bestätigen die Analysten das Kursziel von 8,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



