LPKF Aktie gilt seit langem als eine "Wette" auf den Erfolg der LIDE Technologie. Mehrere Prognosereduktionen, ein überraschender - wenn auch marginaler - Verlust in 2021 liessen die LPKF Aktie in ein Tal der Tränen fallen. Vom Hoch im Juni letzten Jahres bei 26,80 EUR ging es fast kontinuierlich "runter". Bis aufs TIEF bei 10,72 EUR am letzten Dienstag. Heute zeigt das Tagesplus von derzeit gut 15% (15:17 Uhr), dass die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000) bei "vernünftigen" Nachrichten, die den zuvor gemachten Ankündigungen auch entsprechen durchaus als "spannende Investmentidee" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...