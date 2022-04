Der größte Kohleverstromer (ehemals E.ON) kann mit einer Verlängerung der Laufzeiten von mindestens drei bis fünf Jahren rechnen (Schätzung Essen). Die technischen Verbesserungen dafür kosten etwa 600 bis 700 Mio. €, geschätzt.Der wirtschaftliche Nutzungswert sämtlicher Kraftwerke in Deutschland/Westeuropa steigt damit um etwa 15 bis 20 %. Das ergibt eine rechnerische Höherbewertung des Anlagevermögens um etwa 2,5 bis 2,8 Mrd. €.Die Abschreibung auf die Beteiligungen an russischen Kraftwerken ist nur ein Buchverlust. Ein Verkauf steht nicht an. Daraus errechnet sich eine Bewertungsreserve für UNIPER bis etwa 12/13 Mrd. € für einen Umsatz von 76 Mrd. € per 2023 und einen Gewinn je Aktie zwischen 1,70 und 1,80 €. KGV 13.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 17! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 17:Themen u.a.:++ Idealpolitik ist nicht Realpolitik++ Welche Perspektiven ergeben sich bei RHEINMETALL?++ Die Onlinegeschäfte stellen wir auf den Prüfstand++ Wie umgehen mit Rohstoff-Werten++ GENERAL ELECTRIC wurde hart abgestraft++ Die Halbierung der Techs prägt im Moment das Tagesgeschehen++ Die Wall Street sitzt zwischen zwei StühlenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info