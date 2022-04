Das ist in der aktuellen Börsenwoche passiert! Schneller Überblick: Folgende Aktien empfehlen Wall-Street-Analysten zum Kauf. Listen!

Hier ein erster Überblick über die Aktien, die Wall-Street-Banker in dieser Woche zum Kauf empfohlen haben:



Buy

Wacker Chemie

Pernod Ricard

Meta

Delivery Hero

Takkt

LPKF

Sixt-Stämme

Allianz SE

Air Liquide

Deutsche Telekom

Deutsche Bank

Puma SE

Hellofresh - Jefferies und Berenberg

Mercedes-Benz

Flatexdegiro

LVMH

Roche

Richemont

Microsoft

Alphabets A-Aktie

Kone

Bechtle

Siltronic

Thyssenkrupp



Overweight

Beiersdorf

Wacker Chemie

Delivery Hero

Pernod Ricard

Hellofresh

RWE

Deutsche Bank

Puma SE

Scout24

Alphabet C-Aktie

Alphabet A-Aktie

Astrazeneca

Microsoft

Siemens Healthineers

T-Mobile US

Schneider Electric

DWS

Deutsche Telekom



Outperform

Delivery Hero

Mercedes-Benz

Michelin

Thyssenkrupp

Santander

T-Mobile US



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008