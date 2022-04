Frankfurt am Main (ots) -Olaf Scholz ist nicht zum ersten Mal in Tokio. Als Hamburger Bürgermeister war er vor Ort, später auch als Bundesfinanzminister. Dass er Japan zum Ziel seiner ersten Asienreise auserkoren hat, ist insofern wenig überraschend - und dennoch ein Politikum.Die Verbindungen zwischen Deutschland und Japan sind vielfältig. Entscheidend ist: Japan und Deutschland teilen ähnliche Werte. Es sind pluralistische und demokratische Länder.Diese demokratische Verwandtschaft zahlt sich aus: Japan unterstützt die Russland-Sanktionen und stimmt sich eng mit den Partnern ab. Chinas Staatsmodell hingegen, das jahrelang vor allem von deutschen Unternehmer:innen unkritisch bejubelt worden ist (die schnellen Bauvorhaben, niedrigere Umweltstandards!), zeigt sich in der Krise als unsicherer Partner.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5208360