Die Fed müsse noch stärker auf die Bremse treten als geplant. Das werde die US-Wirtschaft Ende 2023 in eine schwere Rezession schicken. Wie hoch werden die Zinsen klettern und was bedeutet das für den Aktienmarkt?Die Analysten der Deutschen Bank zeichnen ein düsteres Bild für die US-Wirtschaft und sehen die weltgrößte Volkswirtschaft Ende 2023 in eine schwere Rezession rutschen. Diese sei sogar notwendig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...