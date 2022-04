DGAP-Ad-hoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Forward Deal T1 Gewinnrealisierung im IFRS Konzernabschluss



28.04.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ("Groß & Partner") hat im Jahr 2021 im Rahmen eines Forward Deals den Turm 1 des Entwicklungsprojektes Four an mehrere Unternehmen der Allianz Gruppe sowie einen im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer verwalteten Universal-Investmentfonds verkauft. Das Transaktionsvolumen beträgt € 1,4 Milliarden. Die Geschäftsführung ist bislang davon ausgegangen, dass in den IFRS Konzernabschlüssen der Jahre 2021 bis 2025 eine ratierliche Gewinnrealisierung vorgenommen werden kann. Nach Auffassung des Wirtschaftsprüfers von Groß & Partner ist aufgrund der Vertragskonstellation jedoch eine vollständige Gewinnrealisierung im Jahr des Vollzugs, also voraussichtlich im Jahr 2025 vorzunehmen. Eine von Groß & Partner beauftragte zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat dieses Ergebnis bestätigt.



Durch die vollständige Gewinnrealisierung voraussichtlich im Jahr 2025 wird das IFRS Ergebnis dieses Jahres durch einen sehr hohen positiven Einmaleffekt beeinflusst werden. Die Ergebnisse der IFRS Konzernabschlüsse 2021 bis 2024 werden sich entsprechend reduzieren. Der von der ursprünglichen Planung abweichende Gewinnausweis hat weder Einfluss auf die Gesamtprofitabilität des Projekts, noch auf die Liquiditätslage von Groß & Partner. 28.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

