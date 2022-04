Aachen (ots) -Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) hat die Planungen für die Sanierung des denkmalgeschützten Kármán-Auditoriums in Aachen abgeschlossen. In den kommenden Tagen starten die Arbeiten mit der Baustelleneinrichtung.An der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule (RWTH) Aachen beginnt in den kommenden Tagen die Sanierung eines der wichtigsten Hochschulgebäude in der Innenstadt. Mit der Aufstellung des Bauzauns startet die Modernisierung des Kármán-Auditoriums, das im Jahr 2014 vom Denkmalpflegeamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) aufgrund seiner Bedeutung für die Geschichte der Stadt Aachen sowie aus städtebaulichen Gründen unter Denkmalschutz gestellt wurde. Generationen von Studierenden haben das 1977 in Betrieb genommene Auditorium mit seinen acht Hörsälen und mehreren Seminarräumen bisher besucht - nun bekommt es unter anderem eine neue Technik, eine neue Fassade und ein neues Dach. Das Gebäude ist derzeit geschlossen, da es nicht mehr den baulichen Standards genügt. Alle Planungen für die Sanierung sind jetzt abgeschlossen, die Arbeiten können losgehen.Umfangreiche Modernisierung"Gemeinsam mit der RWTH haben wir uns entschieden, das Gebäude umfangreich zu sanieren", so Ute Willems, Niederlassungsleiterin des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW Aachen. "Wir freuen uns, dass die Arbeiten jetzt starten können, damit das Kármán bald wieder von Studierenden für Vorlesungen und als Ort der Begegnung genutzt werden kann." Für die Planung wurde das Gebäude per 3D-Laserscan digital erfasst. Neben einer umfangreichen Modernisierung wird das Gebäude künftig über einen zentralen Glasaufzug und eine Verbindungsbrücke, deren Boden ebenfalls verglast ist, barrierefrei erreichbar sein. Fest eingebaute studentische Arbeitsplätze mit moderner Technik und weitere Sitzgelegenheiten werden das Gebäude zusätzlich aufwerten.Technikzentrale als InterimUm die derzeit noch an das Kármán-Auditorium angeschlossenen Nachbargebäude weiter mit Energie zu versorgen, wird im Außenbereich eine mobile Technikzentrale als Interim aufgestellt. An deren Inbetriebnahme schließt die Sanierung des Gebäudes ab dem kommenden Jahr an. Wesentliche Merkmale dieser Baumaßnahme werden im Einzelnen eine umfangreiche Schadstoffsanierung, Dachabdichtungen, Betoninstandsetzungen, die Barrierefreiheit, die Fassadensanierung, der Brandschutz, die Bestuhlung und Ausstattung in den Hörsälen sowie die komplette Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sein.Erster Schritt: BaustelleneinrichtungUm die Baustelle mit dem Kármán-Auditorium und den Innenhof bis zur Germanistik hin wird in den nächsten Wochen der Bauzaun errichtet. Die ebenfalls denkmalgeschützten Außenflächen werden mit einem rückbaubaren Asphaltbelag vor Schäden bewahrt. Die Anlieferung von Baumaterial erfolgt über die Eilfschornsteinstraße und die angrenzende Tiefgarage am Annuntiatenbach.Für Fußgänger bleibt ein Durchgang vom Templergraben bis zum Annuntiatenbach und zur Germanistik erhalten. Die Kármánstraße und der Parkplatz an der Germanistik können weiter genutzt werden. Für den Erhalt und die Modernisierung des Kármán-Auditoriums rechnet der BLB NRW mit einen Sanierungszeitraum von mehreren Jahren.Die vollständige Meldung sowie Bildmaterial finden Sie auf unserer Website unter:https://www.blb.nrw.de/presse/pressemeldungen/pressedetails/mehr-barrierefreiheit-neue-technik-ein-neues-aeusseres-und-eine-neue-infrastruktur-fuer-das-karman-auditoriumÜber den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW):Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationen unter www.blb.nrw.dePressekontakt:Bernd KlassBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW AachenTelefon: +49 241 43510-586PC-Fax: +49 211 6170-1090Mobil: +49 172 2188530E-Mail: bernd.klass@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63580/5208377