Potsdam (ots) -Eine Mehrheit der Brandenburger unterstützt den Ausbau der Windenergie. Das geht aus dem BrandenburgTrend von infratest dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervor. 58 Prozent der Befragten stehen für den Ausbau, auch wenn dafür Anlagen in der Nähe gebaut werden sollen. 36 Prozent sind dagegen.Die Zustimmung unterscheidet sich jedoch. Je kleiner der Ort, desto größer die Bedenken. In kleinen Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern bekennen sich nur 49 Prozent zum Ausbau, in den großen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern sind es 67 Prozent.Die größte Zustimmung findet der Ausbau der Windenergie bei den Anhängern der Grünen. Neun von zehn (89 Prozent) würden Anlagen in ihrer Nähe akzeptieren. Auch Anhänger der Linken (74 Prozent), der SPD (67 Prozent) und der CDU (64 Prozent) stimmen mehrheitlich dem Ausbau zu. Dagegen sind vor allem Anhänger der AfD skeptisch. Nur 35 Prozent von ihnen würden neue Windkraftanlagen in ihrer Nähe akzeptieren, 60 Prozent sind dagegen.Für die repräsentative Umfrage hat infratest dimap vom 21. bis 25. April 2022 insgesamt 1.182 Brandenburger Wahlberechtigte in Telefon- und Online-Interviews befragt.Die Frage lautete: Geben Sie bitte zu folgender Aussage an, ob Sie ihr eher zustimmen oder eher nicht zustimmen: Ich unterstütze den Ausbau der Windenergie - auch wenn dafür Anlagen in meiner Nähe gebaut werden sollen.