Merck-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund fünf Prozent zubuche. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 88,25 USD. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund ein Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 89,48 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen. ...

