Die Mehrgerätefähigkeit von Whatsapp scheint schon bald um die Nutzung weiterer Smartphones erweitert zu werden. Darauf lassen Hinweise in der neuesten Whatsapp-Beta schließen. Über den Browser lässt sich Whatsapp schon länger mit mehreren Geräten nutzen. Per web.whatsapp.com können Nutzende auf ihre Whatsapp-Konten zugreifen, wenn sie die zuvor per QR-Code-Scan mit dem Hauptgerät, dem Smartphone, verbunden haben. Es gibt zusätzlich eine Desktop-App, die aber nichts anderes als ein Container für die Web-App ist. Android-Phones im Vorteil? Sekundärgerät ...

Den vollständigen Artikel lesen ...