MapleStory, das ursprüngliche kostenlose Side-Scrolling-2D-MMORPG von Nexon, gibt bekannt, dass das neueste Update zur Feier des 17. Jubiläums des Spiels, Blühender Wald, fortan erhältlich ist. Das Update bringt reichlich Natur zum Wald von Arcana und die Geister laden die Maplers dazu ein, Zeit inmitten von Blumen, Bäumen, Felsen und sogar Unkraut zu verbringen!

Die Geschichte von MapleStory ist von Dauerhaftigkeit geprägt, dies in einer Zeit, in der Spiele augenblicklich auf den Markt kommen und ebenso schnell wieder verschwinden. Das im Jahr 2005 veröffentlichte, einzigartige 2D-Side-Scrolling-MMORPG mit einem aggressiv-niedlichen Spielstil, verschaffte MapleStory Legionen von Fans, die als Maplers bezeichnet werden, und eine Spielerbasis, die sich nach einer Dosis Nostalgie sehnt. MapleStory ist mittlerweile in seinem siebzehnten Jahr und wächst weiterhin mit neuen, spannenden Herausforderungen und belohnenden Abenteuern für Maplers jeglichen Alters.

Und zur Feier des 17. Jubiläums von MapleStory haben die Geister spezielle Events zum Blühenden Wald gebracht! Maplers können durch verschiedene Aktivitäten während den Events Blooming Coins verdienen. Diese können sie dann beim Blooming Communal Coin Shop und dem Blooming Personal Coin Shop gegen wertvolle Verbesserungsgegenstände und kosmetische Gegenstände eintauschen.

Maplers können ihre Zeit im Arcana-Wald auf viele verschiedene Arten verbringen, indem sie an Themen-Events und Missionen teilnehmen, darunter:

Blossoming Flowers (27. April bis 14. Juni): Hilf den Blühenden Blumen im Blühenden Wald, indem du ihnen Sonne gibst und erhalte bei jedem Aufblühen Belohnungen und Blooming-Skill-Punkte! Blooming-Skill-Punkte können genutzt werden, um den passiven Punktestand von Maplers zu verbessern.

Verlasse die Gärten des Arcana-Waldes nicht im ungepflegten Zustand! Spieler von MapleStory dürfen im Blühenden Wald viel Spaß und reichlich Belohnungen erwarten.

MapleStory ist eines der größten und aktivsten frei spielbaren, seitlich scrollenden MMORPG mit mehr als 13 Millionen registrierten Spielern allein bei seinen globalen Diensten von insgesamt sieben MapleStory-Diensten auf der ganzen Welt. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2005 in Nordamerika herausgegeben und wächst und entwickelt sich zusammen mit seiner leidenschaftlichen Community seit seinem Start vor über 17 Jahren ständig weiter. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre Maple World von MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon"), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

