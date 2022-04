NEW YORK, April 28, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als der Anbieter von Gentests für das Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC) ausgewählt wurde. Das ADSCC ist ein in Abu Dhabi ansässiges spezialisiertes Gesundheitszentrum mit Schwerpunkt auf Zelltherapie und regenerativer Medizin. Parallel dazu wurde ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsprogramm gestartet, das sich auf die Entwicklung einer mRNA-Impfstoffplattform zur Identifizierung individueller Krebsbehandlungen konzentriert.



"Diese Zusammenarbeit mit dem ADSCC ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Strategie, die besten genetischen Dienstleistungen im klinischen Bereich in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Region anzubieten. Ziel ist es, dass Partnerschaften wie diese den Weg für eine viel breitere Einbindung der Genomik in weitere klinische Bereiche ebnen", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. "Es ist klar, dass die VAE weltweit führend auf dem Gebiet der Genomik sind, und wir freuen uns, in diesem innovativen Land investieren zu können."

Seit dem 18. April 2022 führt Dante klinische Gentests bei ADSCC-Patienten durch, die ein breites Spektrum an medizinischen Fachgebieten abdecken. Alle Tests werden in Dantes neuem Labor in Dubai durchgeführt.

"Wir sind sehr begeistert und freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Dante", so Dr. Yendry Ventura Carmenate, General Manager bei ADSCC. "Die kombinierte Erfahrung der Fachleute, die bei dieser Zusammenarbeit das Steuer in der Hand haben, gibt uns absolute Sicherheit für den Erfolg dieses sehr ehrgeizigen Vorhabens. Die gemeinsame Arbeit mit Dante Labs bietet uns eine hervorragende Möglichkeit, den Status der Vereinigten Arabischen Emirate als weltweit führendes Land sowohl im Bereich der Genomik als auch bei innovativen Praktiken in der Gesundheitsversorgung weiter zu stärken, wobei es das Ziel ist, tödliche Krankheiten weltweit zum Wohle der Menschheit auszurotten."

Zusätzlich zu den Genomtests werden Dante und das ADSCC gemeinsam ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm starten, das sich auf personalisierte Behandlungen für Krebspatienten und die Entwicklung von Krebsimpfstoffen konzentriert.

"Es besteht die Hoffnung, dass Testprogramme wie unseres mit dem ADSCC den Weg für eine breitere Akzeptanz von Genomen in anderen Bereichen wie F&E und Schulungsprogrammen ebnen werden", so Professor Mattia Capulli, Chief Scientific Officer von Dante Laboratories. "Die mRNA-Technologie ist bei Infektionskrankheiten äußerst vielversprechend. Wir sind davon überzeugt, dass das gemeinsame F&E-Programm sehr bald solide Ergebnisse für die Onkologie liefern und zu neuen Arten von Impfstoffen in der Onkologie und anderen klinischen Bereichen führen wird."

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen für Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Gesundheits- und Langlebigkeitsanwendungen auf der Basis vollständiger Genomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis hin zur Therapie bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen. Zu seinen Vermögenswerten zählen eine der größten privaten, von der Forschung gebilligten Genomdatenbanken, eine proprietäre Softwareplattform, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit von Genomdaten in großem Maßstab freizusetzen, sowie proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz für die Genomsequenzierung ermöglichen.

Über Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC)

Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC) ist ein in Abu Dhabi ansässiges Gesundheitszentrum, das auf Techniken der Zelltherapie und der regenerativen Medizin spezialisiert ist und in der Region innovative Stammzellforschung betreibt.

Das Center wurde im März 2019 gegründet, um den wachsenden inländischen und regionalen Bedarf an hoch spezialisierten medizinischen Dienstleistungen und Behandlungen zu decken. Das ADSCC verfügt über die neuesten Technologien, über medizinische Geräte, die in der Region einzigartig sind, und besitzt ein Team international anerkannter Ärzte, die Hand in Hand mit Forschern arbeiten. Zudem ist es das erste Center seiner Art in den VAE.

Das Center konzentriert sich vornehmlich auf die Gewinnung, Verarbeitung, Charakterisierung und Lagerung von Zellprodukten für die klinische Anwendung sowohl in der regenerativen Medizin als auch für hämatopoetische Transplantationen. Es zielt darauf ab, Prozesse im Bereich der Stammzelltherapie und -forschung zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln, um sowohl die klinischen Anforderungen unseres Ärzteteams zu erfüllen als auch ein Referenzzentrum für die Region zu werden.

