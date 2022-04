Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich des Videospielhandels, gab heute bekannt, dass es seine mobilen und digitalen Vertriebslösungen erweitert hat, um Entwicklern mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Spiele auf der ganzen Welt zu vermarkten und zu vertreiben. Darüber hinaus hat Xsolla eine neue Checkout-Funktion hinzugefügt, die Entwicklern dabei hilft, ihre Marken zu skalieren, indem sie NFTs verkaufen und vertreiben.

