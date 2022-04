Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Samuel Meyer zum CEO der Bank Cler ernannt



29.04.2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Samuel Meyer, Leiter des Geschäftsbereichs Vertrieb der Bank Cler, wird per 1.5.2022 neuer Chief Executive Officer (CEO) der Bank Cler. Er übernimmt seine neue Aufgabe von Mariateresa Vacalli, welche aufgrund ihrer Nomination als Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Post AG den Konzern BKB verlässt. Der Verwaltungsrat hat Samuel Meyer per 1.5.2022 zum CEO der Bank Cler ernannt. Samuel Meyer verantwortet seit dem 4.11.2019 den Geschäftsbereich Vertrieb der Bank Cler, zuvor leitete er das Privatkundengeschäft der Basler Kantonalbank und war stellvertretender Leiter des Vertriebs Privatkunden der BKB. Als CEO der Bank Cler wird Samuel Meyer an den Sitzungen der Konzernleitung teilnehmen. Der Präsident des Verwaltungsrats der Bank Cler, Basil Heeb, ist überzeugt, dass die Bank Cler mit Samuel Meyer den idealen CEO für die zukünftige Ausrichtung und das geplante Wachstum nominiert hat: «Es freut mich sehr, dass wir mit Samuel Meyer einen Nachfolger aus der bestehenden Geschäftsleitung gewinnen konnten. Mit seiner grossen Erfahrung im Bankgeschäft, seiner hohen Kundenorientierung und seinem unternehmerischen Denken ist Samuel Meyer die ideale Besetzung für diese Position.» Medienmitteilung (PDF)

