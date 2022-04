Zwar verzeichnete die TELEKOM-Tochter beim Gewinn je Aktie einen Rückgang von 74 auf 57 Cent, allerdings lag sie damit deutlich über den Konsenserwartungen von 32 Cent. Beim Umsatz schnitt man mit + 1,8 % auf 20,12 Mrd. $ ebenfalls leicht besser ab als erwartet. Plus 1,32 Mio. Netto-Neukundenverträge haben sich entsprechend positiv niedergeschlagen - dankdes gut ausgebauten 5G-Netzes wächst die Kundenbasis. Für das laufende Jahr hat man die Prognose beim Neukundenwachstum von 5,0 bis 5,5 auf 5,3 bis 5,8 Mio. nach oben korrigiert. Die Synergien aus dem Merger mit Sprint kommen ebenfalls zum Tragen, was zudem in einer leicht höheren Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA) von 25,8 bis 26,2 Mrd. $ mündete. Die guten Zahlen sollten reichen, damit sich die Aktie nach ein paar schwächeren Tagen wieder nach oben orientieren kann.



