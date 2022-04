Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt scheint am Freitag anzudauern. Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Zuwachs von 1,12 Prozent auf 14.136 Punkte. Damit hätte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste wettgemacht.Für den Monat April zeichnet sich allerdings noch eine negative Bilanz ab. "Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Einige ...

