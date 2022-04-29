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PR Newswire
29.04.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

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Rize Medical Cannabis and Life Science ETF4.2361 USDIE00BJXRZ273
28 April 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.8223 USDIE00BLRPQH31
28 April 2022

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RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF2.0419 USDIE00BLRPQJ54

28 April 2022

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RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.3431 USDIE00BLRPRR04

28 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.5758 USDIE00BLRPRQ96

28 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.2951 USDIE000HJV1VH3

28 April 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.5262 USDIE000QRNAC66

28 April 2022
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© 2022 PR Newswire
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