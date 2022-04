Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG



Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.04.2022

Kursziel: 45,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



2021 mit Rekordgewinn und -dividende



Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 konnte die GESCO AG mit einem kräftigen Umsatzwachstum und einem Rekordergebnis abschließen, an dem die Aktionäre auch mit der historisch höchsten Dividende partizipieren sollen. Neben dem konjunkturellen Rückenwind ist die außerordentlich erfreuliche Entwicklung maßgeblich auf die Erfolge der Strategie NEXT LEVEL zurückzuführen.

So wurde zum einen mit dem um den Jahreswechsel 2020/21 vollzogenen größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte erreicht, dass der zuvor fast ein Drittel ausmachende Umsatzanteil des Automotive-Sektors nun auf ein anderen GESCO-Branchen entsprechendes Level ausbalanciert ist. Zum anderen entfalten die bei den Tochtergesellschaften implementierten Excellence-Programme immer mehr ihre Wirkung. Diese positive Entwicklung sollte sich auch zukünftig fortsetzen.



Dabei hat sich der Vorstand im Rahmen der erweiterten Strategie NEXT LEVEL 25 ehrgeizige Ziele gesetzt. So soll das Portfolio mit aktuell 1 Anker- und 5 Basisbeteiligungen bis 2025 durch organisches Wachstum und Akquisitionen auf 3 Anker- und 12 Basisbeteiligungen ausgebaut und dabei ein Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent erzielt werden.



Eine Voraussetzung für die Erreichung des Margenziels bilden dabei allerdings stabile und intakte Marktbedingungen. Unter Berücksichtigung konjunktureller und branchenspezifischer Zyklen bewegt sich jedoch auch der langfristige Zielkorridor für die EBIT-Marge mit 8 bis 10 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.



Angesichts der im Rahmen von NEXT LEVEL bereits erreichten Erfolge und der erfreulichen Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr, die sich im ersten Quartal 2022 ungebrochen fortsetzte, sind wir trotz der mit Corona, Ukraine-Krieg, globalen Lieferkettenproblemen und Kostensteigerungen verbundenen Unwägbarkeiten unverändert positiv für die weitere Zukunft der GESCO-Gruppe gestimmt.



Dabei ist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von nahezu 57 Prozent, einer Barliquidität von fast 58 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von knapp 19 Mio. Euro zum Jahresende 2021 bilanziell sehr solide aufgestellt. Einschließlich nicht ausgenutzter Kreditlinien von gut 30 Mio. Euro besteht somit auch ein signifikanter Spielraum zur Finanzierung der im Zuge der Weiterentwicklung der Portfolioarchitektur vorgesehenen Akquisitionen.



Mit den bisherigen Transaktionen hat sich GESCO bereits von einer ehemals Maschinenbau- und Automotive-lastigen zu einer deutlich breiter aufgestellten Unternehmensgruppe entwickelt. Diese Diversifizierung auch auf Wachstumsbranchen wie MedTech und BioTech dürfte sich mit dem voranschreitenden Portfolioausbau weiter fortsetzen. Daher verlieren die Branchenzahlen und -prognosen des VDMA unserer Meinung nach zunehmend an Bedeutung bei der Beurteilung der Gesellschaft.



Dies scheint jedoch an der Börse noch nicht angekommen zu sein, denn der Aktienkurs des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten erreichte trotz aller positiven Nachrichten seit 2019 maximal den Bereich um 26 Euro. Wenn der Kapitalmarkt die fortschreitende Transformation und damit einhergehend auch die Perspektiven der GESCO-Gruppe erkennt, sollte die Notierung jedoch endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und auch in deutlich höhere Regionen vorstoßen können.



Bei Ansatz unserer nochmals merklich auf nunmehr 45,00 Euro heraufgesetzten Kursziels bietet der Anteilsschein aktuell ein Potenzial von gut 85 Prozent. Dabei beläuft sich die Ausschüttungsrendite auf Basis des Dividendenvorschlags momentan auf höchst attraktive 4 Prozent. Zusätzliche Kursfantasie könnte sich zudem aus potenziellen zukünftigen Akquisitionen im Rahmen von NEXT LEVEL 25 ergeben. Daher empfehlen wir nach wie vor, die GESCO-Aktie auf dem unseres Erachtens derzeit sehr günstigen Kursniveau zu 'Kaufen'.



