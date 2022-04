Apple befürchtet Umsatzbeeinträchtigungen in Höhe von bis zu 8 Mrd. US-Dollar im laufenden Quartal. Die Lockdowns in China zeigen erste Spuren. Amazon enttäuschte nachbörslich. Für das 1. Quartal wies man einen Verlust aus und kündigte eine Umsatzstagnation für das laufende Quartal an. Musk verkauft Tesla-Beteiligung. Der reichste Mann der Welt verkaufte Aktien im Wert von rund 4 Mrd. US-Dollar.Nahezu alle asiatischen Benchmarks bewegen sich heute früh deutlich im Plus. Angeführt wird die Liste der Gewinner vom Taiwan Weighted ...

Den vollständigen Artikel lesen ...