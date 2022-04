The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.04.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2022



ISIN Name

USG8450LAG98 STATE G.O.I. 17/22 REGS

US563469UQ64 MANITOBA 17/22

DE000DZ9U709 DZ BANK IS.E.8231 VAR

DE000HLB4E55 LB.HESS.THR.CARRARA05E/17

US8672ENAG74 SUNC.METWAY 17/22MTN REGS

XS1602557495 BANK AMERI. 17/23 FLRMTN

DE000LB1P407 LBBW STUFENZINS 18/22

XS0775625246 CHINA MERCH.FIN. 12/22

DE0005561666 LA FR.SYST.DEF.ALLOC. R INVESTMENT

