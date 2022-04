The following instruments on XETRA do have their first trading 29.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.04.2022Aktien1 BMG7997W1029 SeaDrill Ltd.2 US29670E1073 Essential Properties Realty Trust Inc.3 CA92241L5053 Vatic Ventures Corp.4 CA40453C1014 HS GovTech Solutions Inc.5 CA64065J4037 Neovasc Inc.6 CA00444G4051 Acerus Pharmaceuticals Corp.Anleihen/ETF1 FR001400A472 Agence France Locale2 FR001400A3G4 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]3 DE000HVB6L95 UniCredit Bank AG4 DE000HVB6LA7 UniCredit Bank AG5 DE000AAR0330 Aareal Bank AG6 XS2475492349 International Development Association7 DE000HLB73W6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB72J5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB72H9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 IE000F6G1DE0 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF11 IE000L2TO2T2 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF12 IE000RHYOR04 iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF13 IE00BZ56RN96 WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF