Im freundlichen Marktumfeld zählt die RWE-Aktie am Freitag zu den schwächsten Werten im DAX. Schuld daran ist am Tag nach der Hauptversammlung aber lediglich der Dividendenabschlag. Anleger müssen sich also keine Sorgen machen. Die Vorschläge des aktivistischen Investors Enkraft wurden derweil klar abgelehnt.Über 97 Prozent lehnten auf der Hauptversammlung die vorgeschlagene Abspaltung des Braunkohlegeschäfts ab, teilte RWE mit. Enkraft hatte die Forderung vorgebracht und eine entsprechende Abstimmung ...

