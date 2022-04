Der Energieriese BP und der Autobauer Volkswagen wollen ihre bereits bestehende Partnerschaft zur Vergrößerung des Schnellladenetzes für E-Autos ausbauen. Daher teilten die beiden Konzerne gestern mit, innerhalb der kommenden 24 Monaten bis zu 4.000 Ladepunkte an Aral-Standorten in Deutschland und BP-Standorten in Großbritannien zu errichten.Durch diese "Ladesäulen-Offensive" könnten bis Ende des Jahres 2024 bis zu 8.000 Ladepunkte in Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...