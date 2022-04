Bridget als bisherige Betriebsleiterin bringt jahrelange betriebliche Erfahrung mit, um das beschleunigte Wachstum von Finquest zu unterstützen

Finquest gab heute bekannt, dass Bridget Carne mit sofortiger Wirkung als Chief Operating Officer (COO) in das Direktorium von Finquest berufen wurde.

Bridget kommt von HSBC, wo sie zuletzt als Chief Administrative Officer for Global Banking and Markets (GBM) tätig war. Davor war sie COO for GBM Global Business Services, wo sie die Vorgänge im Bereich der Kunden-Vorhandelsaktivitäten leitete. Bridget hatte außerdem Führungspositionen in den Bereichen Kosten, Investitionen und Umstrukturierung inne, nachdem sie in den Bereichen Multi-Asset-Class Sales und Equities Trading tätig war. Sie bringt ihr umfangreiches Fachwissen und ihre Erfahrung ein, um den Betrieb von Finquest weltweit zu leiten und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine beneidenswerten Kundenzufriedenheitswerte beibehält, während es weiter expandiert.

Zu ihrer Berufung erklärt Bridget: "Finquest stellt für Akquisitions- und Investmentunternehmen eine unverwechselbare, kundenorientierte Lösung dar, die auf einzigartige Weise die Macht von Daten und KI in Verbindung mit menschlicher Expertise nutzt. Ich freue mich unglaublich darauf, beim weiteren Wachstum dieses erfolgreichen Unternehmens mitzuwirken."

CEO Tanguy Lesselin fügt hinzu: "Finquest wächst exponentiell. Unsere Kunden sind auf drei Kontinenten vertreten und repräsentieren mittlerweile ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1,5 Billionen USD Tendenz steigend. Wir freuen uns sehr, Bridget bei uns willkommen zu heißen. Mit ihrer Erfahrung in der Leitung großer Investmentbanking-Aktivitäten in 50 Ländern bringt sie die nötige Fachkompetenz mit, um sicherzustellen, dass wir unsere operative Exzellenz beibehalten und weiterhin die hervorragende Kundenbetreuung bieten können, für die wir bekannt geworden sind."

Über Finquest: Finquest ist der führende, globale Deal-Sourcing-Anbieter. Mit seinem einzigartig strukturierten Datensatz, der weltweit über 53 Millionen private Unternehmen umfasst, findet Finquest für seine Private-Equity- und Corporate-M&A-Kunden wirklich relevante und umsetzbare außerbörsliche Geschäftsmöglichkeiten und stellt sie ihnen vor.

