DJ Montana Tech Components trotz Herausforderungenauch 2021 weiter auf Erfolgskurs - Die Montana Tech Components Gruppe erzielte 2021 steigende Umsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr

Reinach (pts019/29.04.2022/08:35) - Die Industriegruppe von Gründer und Eigentümer Michael Tojner konnte mit ihren Divisionen im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtumsatz iHv. EUR 1.959,0 Mio. (+12,5 % im Vergleich zum 31. Dezember 2020) erzielen. Trotz der anhaltenden herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage erzielte die MONTANA Gruppe steigenden Umsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insbesondere das vierte Quartal trug mit einem Nettoumsatz von über EUR 573,8 Mio. wesentlich zum neuerlichen Umsatzwachstum bei. Dies ist sowohl auf den höheren Absatz der VARTA Haushaltsbatterien und Energiespeicheranlagen, einen konstanten Anstieg der Umsätze der Aluflexpack als auch auf die allmähliche Erholung der Luftfahrt sowie einem stetigen Zuwachs an Marktanteilen der Montan Aerospace Division zurückzuführen.

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem EBITDA iHv. EUR 318,6 Mio. (+17,1 %) abgeschlossen. Die EBITDA Marge betrug in diesem Zeitraum somit 16,3 % (Geschäftsjahr 2020: 15,6 %).

2021 haben die Divisionen der Montana Tech Components nicht nur ihre Umsatzzahlen erhöht und die Pandemie erfolgreich gemeistert, sondern auch die Weichen gestellt, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Wachstum zu sichern.

"Krisen als Chance nutzen. Trotz weiteren Herausforderungen durch Covid-19 2021 haben wir in allen drei Divisionen an unseren Plänen festgehalten und die Weichen für die Zukunft gestellt. Wir haben weiter antizyklische in den Bau neuer Werke und Ausbau bestehender Werke investiert, M&A Projekte erfolgreich abgeschlossen und an wichtigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten festgehalten" so Michael Tojner und ergänzt "Unsere Mission ist mit innovativen Produkten, Lösungen und Konzepten nachhaltig einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten und das bedeutet, dass wir gerade auch in vermeintlich schwierigen Zeiten unser Kräfte bündeln und engagiert und fokussiert unsere Hausaufgaben erledigen."

15 Jahre nach dem die Montana Tech Components AG den Geschäftsbereich "Mikrobatterien und F&E" der VARTA übernommen hat, startet das deutsche Industrieunternehmen mit der Entwicklung und Produktion von ultra-hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Rundzellen seine nächste Wachstumsoffensive. Nach einem erfolgreichen Joint Venture mit Volkswagen (2009) und einer intensiven Forschungsarbeit der VARTA Innovation in Graz wurde letztes Jahr die Pilotline für große Batteriezellen für die E-Mobilität am Standort Ellwangen in Betrieb genommen. Mit der erfolgsversprechenden Produktserie V4Drive setzt VARTA weiter auf den Erfolgskurs der E-Mobilität.

Die Aluflexpack AG, ein Spezialist für flexible Verpackungen verzeichnete 2021 eine solide Geschäftsentwicklung in den Bereichen Tiernahrung (+20% yoy) und Kaffee & Tee (18% yoy) und investierte zudem in ein neues modernes Werk in Kroatien und expandierte mit der Akquisition von Teko, einem Führender Hersteller von gestanzten Aluminiumdeckeln für Milchprodukte, Getränke und Süßwarenverpackungen, in der Türkei.

Die dritte Division Montana Aerospace, deren Geschäftsbereich Luftfahrt am stärksten von der Covid-19 Krise betroffen war, verfolgte weiter konsequent ihre Konsolidierungsstrategie und konnte mit strategischen Akquisitionen wie u.a. der ASCO Industries, einem belgischen Luftfahrtzulieferer, sein One-Stop-Shop Konzept weiter ausbauen und wichtige Marktanteile gewinnen. Zu dem gelang es der Montana Aerospace 2021 seine Nettoschulden von EUR 639,9 Mio. auf EUR 81,8 Mio. zu senken und seine Eigenkapitalquote bei einer Bilanzsumme von EUR 1,8 Mrd. von 17,0% auf 50,5% zu erhöhen.

Während die MTC Industriegruppe 2021, trotz Corona-Pandemie, ein Wachstum erzielt hat steht sie mit den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges vor neuen Herausforderungen wie steigende Rohstoff-, Energie- und Transportpreise. Und bereits hier zeichnet sich der Erfolg der Unternehmensstrategie ab langfristig auf CO2 neutrale und energieautarke Produktionsstätten zu setzen, innovative & nachhaltige Konzepte in der industriellen Fertigung zu entwickeln und zudem Produkte zu entwickeln, die zu einem großen Teil aus recycelten Material hergestellt werden.

Den Finanzbericht Q4/2021 der MONTANA TECH COMPONENTS Gruppe finden auf der Website https://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations

Über MONTANA TECH COMPONENTS

Die 2006 gegründete MONTANA TECH COMPONENTS AG ist eine global agierende Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten fokussiert. Die Divisionsunternehmen des wachstumsorientierten Konzerns zählen zu den Marktführern in ihren Tätigkeitsbereichen. Diese Führungsposition wird abgesichert durch kontinuierliche Weiterentwicklung der einzelnen Konzerngesellschaften. MONTANA TECH COMPONENTS vereint die drei Unternehmensgruppen VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace. Die technologie- und innovationsorientierte Gruppe erzielte 2019 einen Gesamtumsatz von über 1,96 Mrd. Euro und ist an 87 Standorten in weltweit 36 Ländern vertreten. Aktuell werden insgesamt rund 11.600 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen beschäftigt.

https://www.montanatechcomponents.com/

Aussender: Montana Tech Components AG Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 2 841 E-Mail: j.beilein@montanatechcomponents.com Website: www.montanatechcomponents.com

