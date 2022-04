Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta) - (29. April 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das "Unternehmen" oder "Innocan") freut sich, die Veröffentlichung eines Fallberichts seiner liposomalen Compassionate Care-Liposomal-CBD-Formulierung (die LPT-Plattform von Innocan) (die "Behandlung") bekannt zu geben. Die Behandlung wurde einem 14-jährigen Hund verabreicht, der an schweren Nackenschmerzen, Hüft- und Ellenbogenarthrose und Hodenneoplasie litt. Es wurde berichtet, dass die Behandlung zu verringerten Schmerzen und einer verbesserten Beweglichkeit führte. Die Zeitschrift Frontiers in Veterinary Science ist eine globale, peer-reviewed Open-Access-Publikation, die eine Brücke zwischen Human- und Tiergesundheit schlägt, und einen vergleichenden Ansatz für medizinische und chirurgische Herausforderungen vertritt und innovative Biotechnologien und Therapien vorantreibt.

Die Behandlung beinhaltete ein neuartiges Cannabidiol (CBD)-Analgetikum, das einem kachektischen Hund mit Hodenneoplasie sowie Ostheoarthritis in Hüfte und Ellbogen und schweren Nackenschmerzen verabreicht wurde. Der Hund war zuvor erfolglos mit einem osteoarthritischen Ergänzungsmittel, nicht-steroidalen entzündungshemmenden Medikamenten und Gabapentin behandelt worden. Daher wurde zusätzlich Innocans liposomale CBD-Formulierung mit LPT subkutan verabreicht und der Hund wurde überwacht mithilfe: (i) eines Activity Monitoring-Halsbandes (PetPace); (ii) eines Fragebogens zum Wohlbefinden für den Halter; (iii) einer interaktive visuellen Analogskala (iVAS) für Schmerzen; (iv) der Blutwerte und CBD-Plasmakonzentrationen. Eine Woche nach der Verabreichung von liposomalem CBD und bis zu drei Wochen nach der Behandlung hatte sich der Zustand des Hundes verbessert und die vom Besitzer bereitgestellten Schmerzwerte wurden von 21 auf 10 reduziert (auf einer Skala von 40) und die iVAS-Schmerzwerte wurden von 10 auf sieben (auf einer Skala von 10) reduziert. Darüber hinaus wurden die mithilfe des Halsbandes gemessenen Aktivitätspunktzahlen von etwa fünf auf 25 erhöht (Abbildung 1). CBD wurde mindestens 28 Tage nach der Behandlung im Plasma des Hundes quantifiziert.

Abbildung 1

Dieser Fallbericht zeigte, dass die subkutane Verabreichung von liposomalem CBD eine hohe Exposition in Bezug auf AUC (Area Under the Curve) bietet, wobei die CBD-Plasmakonzentrationen mindestens 28 Tage nach der Behandlung aufrechterhalten wurden. Die pharmakokinetischen Daten in Kombination mit den damit verbundenen Wirksamkeitsdaten deuten darauf hin, dass die Behandlung mit liposomalem CBD in diesem Fall eine wirksame und attraktive zusätzliche Behandlung als Teil des multimodalen Schmerzmanagements bei Hunden mit chronischen Schmerzen sein könnte. Diese Formulierung kann eine Alternative zur oralen CBD-Verabreichung sein, wenn die Compliance des Besitzers, die Verträglichkeit und/oder die Bioverfügbarkeit als gering eingestuft werden. Weitere Untersuchungen dieser Formulierung sind von Interesse.

Frontiers | A Case Report of Subcutaneously Injected Liposomal Cannabidiol Formulation Used as a Compassion Therapy for Pain Management in a Dog | Veterinary Science (frontiersin.org).

"Ich möchte unserem brillanten Wissenschaftler-Team, unserer Liposome-Technologielabore in Jerusalem danken: Ahuva Cern, Daniel Zilbersheid, Atara Hod und Prof. Barenholz", sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan, "Ich freue mich sehr, dass eine der weltweit renommiertesten Publikationen über unsere Leistungen der Labore in Jerusalem berichtet, die als Beweis für die Wirksamkeit unserer Rezepturen und Medikamentenverabreichungssysteme dienen können".

Innocans Beziehung zur Hebräischen Universität

Innocan Pharma Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat mit dem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Yissum ("Yissum"), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Forschungs- und Lizenzvereinbarung im Hinblick auf die Entwicklung, Aufbereitung, Charakterisierung und Evaluierung von Hydrogelen, in denen mit CBD (oder anderen Cannabinoiden) beladene Liposomen enthalten sind, unterzeichnet. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative erfolgt unter der Leitung von Professor Chezy Barenholz, dem Chef der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität Jerusalem, der auch für die Erfindung von mehr als fünfundfünfzig Patentfamilien verantwortlich zeichnet. Zwei davon stehen in Verbindung zu Doxil, einem von der FDA zugelassenen Arzneimittel für die Behandlung von Brustkrebs. Die einzigartige Liposomen-Plattform-Technologie ("LPT") könnte sich in zahlreichen Anwendungsgebieten wie etwa bei Epilepsie, in der Schmerzbekämpfung sowie bei unterschiedlichen Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems als wirksam erweisen. Zu dieser Technologie wurde am 7. Oktober 2019 ein Patent eingereicht.

Über Innocan

Innocan Pharma ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung verschiedener Plattformen zur Verabreichung von CBD- Medikamenten konzentriert. Innocan Pharma und Ramot von der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Corona Virus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Pharma hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden einzigartige Liposome zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Barenholz, sowohl die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Alle Gründer und leitenden Angestellten von Innocan Pharma Ltd. verfügen über eine wirtschaftlich erfolgreiche Erfolgsbilanz in der Pharma- und Technologiebranche in Israel und weltweit.

