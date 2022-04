Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000 A1YC91 3) kauft in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu: Hierfür erwirbt der auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierte Bestandshalter zwei voll- und langfristig vermietete Objekte in Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Sachsen) und Salzwedel (Sachsen-Anhalt). Der erworbene Fachmarkt in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, eine Stadt in Sachsen mit 5.000 Einwohnern ca. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...