Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax nutzt gute US-Vorgaben ++ Amazon mit schwachen Zahlen ++ Apple überzeugt.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen setzten am Donnerstag die Achterbahnfahrt der letzten Tage im positiven Sinne fort. Gestützt von den guten Zahlen einiger Technologiewerte wie Meta oder Qualcomm gingen die großen US-Indizes auf Erholungskurs. Vor allem Meta stand dabei mit einem Kurssprung von 17,6 % im Blickpunkt der Anleger. Die Konjunkturdaten boten dagegen ein eher gemischtes Bild: So sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartungsgemäß leicht. Das US-Bruttoinlandsprodukt fiel im ersten Quartal entgegen der Erwartungen auf das Jahr hoch gerechnet um 1,4 %. Der Dow Jones schloss 1,85 % fester bei 33.916 Punkten, während der S&P um 2,47 % auf 4.287 Punkte stieg. Der Nasdaq 100 legte sogar um 3,48 % auf 13.456 Punkte zu.

Nachbörslich präsentierten mit Apple und Amazon zwei Schwergewichte ihre Quartalberichte. Während Apples Zahlen überzeugten, musste Amazon ein Gewinnrückgang ausweisen (mehr dazu in unseren weiteren Meldungen). Damit dürfte die wechselhafte Tendenz weiter anhalten. An den deutschen Börsen stehen heute die Q1-Zahlen von BASF im Fokus. Der Dax-Konzern hält außerdem wie auch Bayer heute seine Hauptversammlung ab. Der Dax setzte unterdessen seinen Erholungskurs fort und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,82 % bei 14.095 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels schob sich der deutsche Leitindex dann über die Marke von 14.100 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

Den vollständigen Artikel lesen ...