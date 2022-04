DGAP-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Bestimmung von Herrn Dr. Christian Friege als Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung



29.04.2022 / 10:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bestimmung von Herrn Dr. Christian Friege als Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung Oldenburg, 29. April 2022. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) ist von Alexander Neumüller, dem Destinatär der Neumüller CEWE COLOR Stiftung und Erben des Firmengründers, über seinen Beschluss, Dr. Christian Friege mit Ablauf seines derzeitigen Vertrages in den Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung zu berufen, informiert worden. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller CEWE COLOR Stiftung die Geschäfte der börsennotierten CEWE Stiftung & Co. KGaA. Mit dieser Entsendung macht Herr Neumüller - wie auch schon zuvor - von seinem Sonderrecht als Destinatär der Neumüller CEWE COLOR Stiftung Gebrauch, ein Vorstandsmitglied zu berufen. Er begründet diesen Schritt damit, dass die Unternehmerfamilie so die Interessen von Aktionären, Mitarbeitern und Kunden schützen wolle. Dr. Friege hat diese Entsendung angenommen und wird seine Tätigkeit somit über den 31.12.2022 hinaus im Vorstand weiterführen. Das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung hatte zuvor mehrheitlich entschieden, den Vorstandsvertrag von Dr. Friege nicht über den 31.12.2022 hinaus zu verlängern. Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA und die Gründerfamilie, die mit 27,1% der Anteile größter Aktionär des Unternehmens ist, hatten sich dagegen für eine Vertragsverlängerung ausgesprochen. Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Investor Relations, CEWE Stiftung & Co. KGaA 29.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de