Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Adidas. Die vergangenen Monate waren alles andere als positiv für die Aktie. Jetzt könnte der Sportartikelhersteller allerdings wieder in die Spur finden. Spannung versprechen die Quartalszahlen in einer Woche. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.