Eine ganze Reihe an Technologiefirmen hat in dieser Woche ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Für Nvidia-Anleger sind dabei insbesondere die Daten der Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Co sowie die Ergebnisse des Chip-Riesen Intel entscheidend. DER AKTIONÄR gibt einen ersten Überblick, über die möglichen Implikationen für die Nvidia-Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...