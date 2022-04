Linz (www.anleihencheck.de) - Laut gestrigen vorläufigen Daten ist die Inflationsrate in Deutschland im April auf 7,40% gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute werde von Eurostat die Schätzung der April-Inflation für den Euroraum veröffentlicht, erwartet werde ein Anstieg der Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um 7,50%, gleich wie im März. Die EZB dürfte bereits im Juli den Einlagen-Zinssatz von aktuell -0,50% erhöhen. Am Zinsmarkt sei dieser Schritt (wie auch weitere Schritte im zweiten Halbjahr) schon eingepreist. Am Devisenmarkt habe sich jedoch das Vertrauen in Zinserhöhungen im Euroraum offensichtlich noch nicht verbreitet - der Euro habe sich nach dem Absturz der letzten Tage noch nicht erholt und EUR/USD werde heute Morgen um 1,0540 gehandelt. (29.04.2022/alc/a/a) ...

