Am Freitagmorgen hat der Chemie-Riese seine endgültigen Quartalszahlen vorgelegt. In den meisten Bereichen wurden die Analysten-Schätzungen übertroffen. Und: BASF hält trotz der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine an seinen Jahreszielen fest. Die Aktie bleibt jedoch zurück. Für 2022 rechnet BASF unverändert mit einem Umsatz zwischen 74 und 77 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Gewinn (EBIT) zwischen 6,6 und 7,2 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...