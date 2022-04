Der S&P 500 ist in den ersten 80 Tagen des Jahres über 12 Prozent gefallen. Damit reiht sich 2022 in die schlechtesten Performancejahre überhaupt ein. Laut Bank of America könnte es jedoch ein Comeback am Markt geben. Der prozentuale Rückgang des S&P 500 schmerzt. Laut einer Untersuchung der Bank of America haben sich die Märkte allerdings nach einem derartigen Einbruch in der Vergangenheit fast immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...