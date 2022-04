Das Sportunternehmen PUMA hat seine eigenen CO2-Emissionen und die aus seiner Lieferkette von 2017 bis 2021 gesenkt, obwohl der Umsatz in diesem Zeitraum stark gestiegen ist. Das Unternehmen befindet sich damit auf gutem Weg, um seine Emissionen um ein Ausmaß zu senken, das Klimawissenschaftler empfehlen, um negative Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden.

Sports company PUMA has cut its own carbon emissions and those coming from its supply chain between 2017 and 2021, even though the business grew strongly during this period, as the company is on track to reduce its emissions by what scientists say is necessary to avoid the worst consequences of climate change. (Photo: Business Wire)