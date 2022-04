Die starken Quartalszahlen des Tochterunternehmens T-Mobile US haben auch die Aktie der Deutschen Telekom beflügeln können. Auf Wochensicht steht der Wert knapp fünf Prozent im Plus. Doch nun könnte es noch besser werden. Das Papier steht kurz davor ein starkes Kaufsignal zu generieren. Darauf sollten Anleger achten.Mit starken Zahlen überzeugte T-Mobile US am Mittwoch die Anleger und verlieh damit auch der Mutter Deutsche Telekom neuen Schwung. Hinzu kamen prompt positive Analysten-Ratings, die ...

