Die Prüfgesellschaft Dekra bietet einen neuen Batterie-Schnelltest für Großkunden in Deutschland. Das patentierte Verfahren wurde von der RWTH Aachen sowie in Tests mit verschiedenen Fahrzeugherstellern validiert. Wie die Dekra mitteilt, liegt die reine Testzeit bei 15 Minuten. Danach liege ein "präzises Ergebnis" über den derzeitigen "State of Health" der Batterie vor. Der Test basiert auf der Messung ...

