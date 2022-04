Strasbourg (ots) -Die Geburtstagswoche auf ARTE: 28. Mai - 3. JuniAm 30. Mai 1992 ging ARTE erstmals auf Sendung! 30 Jahre später beschenkt der Sender sein Publikum vom 28. Mai bis 3. Juni mit einer Geburtstagswoche voller preisgekrönter Kultfilme, darunter Pascale Ferrans Verfilmung von D.H. Lawrence Skandalroman "Lady Chatterley" und Tom Tykwers "Lola rennt". In Erstausstrahlung stehen unter anderem der dreifach Oscar-nominierte Animationsfilm "FLEE" des dänischen Regisseurs Jonas Poher Rasmussen und die sechsteilige dokumentarische Serie "Europa. Kontinent im Umbruch" auf dem Programm. Letztere befasst sich mit den großen Themen der Zeit - Energie, Migration, Mobilität, Digitalisierung, Natur und Landwirtschaft. Für musikalische Unterhaltung sorgt u.a. die live (zeitversetzte) Übertragung der Donizetti-Oper "Don Pasquale" aus der Staatsoper Hamburg.Das Projekt "Generation Africa"Eingehender mit "Migration" befasst sich ARTE auch nach der Geburtstagswoche: Im Juni überlässt der Sender 25 FilmemacherInnen aus 16 afrikanischen Ländern das Wort, die im 25 Dokumentarfilme umfassenden Projekt "Generation Africa" eine afrikanische Perspektive auf das brisante Thema aufzeigen.Weitere Programmhöhepunkte im Sommer auf ARTEUnverblümt, aufwühlend und intim wird es auch in unserer Dokumentationsreihe "Menschenleben", die sich im Juli und August in elf Erstausstrahlungen Menschen mit großen persönlichen Herausforderungen widmet: Wer kümmert sich etwa um das eigene pflegebedürftige Kind, wenn man selbst dafür zu alt wird? Oder wie lebt es sich mit einem transplantierten Herz?Neben diesen aktuellen und sensiblen gesellschaftlichen Themen hält ARTE im Sommer wie immer auch ein breites Unterhaltungsprogramm für seine ZuschauerInnen bereit. Im Bereich "Kino" darf sich das Publikum unter anderem auf Filmreihen zu Nicole Kidman und den beiden großen deutschen Regisseuren Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog freuen. Zum Herbstanfang strahlt ARTE außerdem die Erstausstrahlung von Christian Petzolds preisgekröntem Liebesdrama "Undine" mit Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen aus.Sommerzeit = Festivalzeit. Auch 2022 ist ARTE Concert auf Musikfestivals aller Art vertreten - ob Pop, Rock, Electro, Metal oder Klassik. Wer kein Ticket mehr bekommen hat, darf mit ARTE im Netz auf das Splash!, Tempelhof Sound und Hellfest gehen. Mit der Übertragung von Kirill Serebrennikovs Theaterinszenierung "Der schwarze Mönch" ist der Sender außerdem beim Festival d'Avignon vertreten.Entdeckungsreich wird es auf ARTE am 18. Juni beim Thementag "Archäologie" mit Dokumentationen über die Etrusker und die Maya. Für Urlaubsstimmung sorgen Dokumentationen über den Strand als tierisches Ferienparadies, die wilde südfranzösische Camargue und das bergige Österreich.Der "Summer of Passion" ab dem 8. Juli 2022Großes Kino bietet vom 8. Juli bis 21. August auch der Popkulturschwerpunkt "Summer of Passion", der sich immer freitags und sonntags der Leidenschaft und ihren Irrungen und Wirrungen hingibt. Neben Filmklassikern wie "Love Story" und "Swimming Pool" stehen auch Dokumentationen über das Skandalpärchen der 90er Jahre, Pamela Anderson und Tommy Lee, die für ihre Sinnlichkeit gerühmte Schauspielerin Penélope Cruz, Janet Jacksons "Nipplegate" und die exzentrische Band Kiss auf dem Programm.>> Zum Pressedossier "Programmvorschau Mai - September 2022" (https://anws.co/cjAt7/%7B6c50ddae-ca65-4a62-9eb8-e30136a58900%7D)>> Trailer und weiteres Pressematerial zu den Höhepunkten finden Sie hier (https://www.arte.tv/sites/presse/meldungen-dossiers/arte-programmvorschau-mai-september-2022-2/).>> Mehr zur Geschichte von ARTE auf unserer Sonderseite: corporate30.arte.tv (https://anws.co/cjAt8/%7B6c50ddae-ca65-4a62-9eb8-e30136a58900%7D)Pressekontakt:Romina Kunz | romina.kunz@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5209000