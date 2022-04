Der Umsatz des französischen Spirituosenkonzerns stieg im absolvierten Fiskaljahr (bis Ende März) organisch um 29,3 % auf 1,31 Mrd. € (nominell: + 30,0 %). Im Detail: Das Volumen lag bei + 18,2 % und Preiseffekte von + 9,2 % kamen hinzu, was im Zeichen der Inflation von besonderem Interesse ist. Die kompletten Daten für 2021/2022 stehen am 2. Juni auf dem Programm.



Im Jahresausblick bestätigt RÉMY COINTREAU, sich beim operativen Ergebnis organisch voraussichtlich sehr stark zu verbessern. Die Aktie des Konzerns notierte heute in Paris in der Spitze bei 193,30 €, aktuell + 1,9 % und 188,10 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



