Gold und Silber setzen heute zu einer Erholungsbewegung an. Gold nimmt sogar wieder die wichtige Marke von 1.920 Dollar ins Visier, Silber arbeitet sich in Richtung der 24-Dollar-Marke nach oben. Doch wenn es nach den Analysten der Schweizer UBS geht, dann wird dies ein kurzes Vergnügen. Sie prognostizieren niedrigere Kurse für Silber."Die Aussicht auf höhere Zinssätze wird wahrscheinlich ein Gegenwind für das Metall bleiben", so Dominic Schnider und Wayne Gordon, Marktstrategen bei UBS, in ihrem ...

