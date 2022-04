Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bald tagt das FOMC, so die Analysten der Helaba.Die FED werde den Leitzins wohl um 50 Basispunkte anheben und ein baldiges Abschmelzen der Bilanzsumme ankündigen. Höchste Zeit!Angesichts der Trockenheit des Themas "Geldpolitik" hätten Volkswirte seit Jahrzehnten immer wieder mit Dankbarkeit auf ein Zitat des ehemaligen FED-Chefs William McChesney Martin zurückgegriffen, der sich mit der Aussage verewigt habe, die Aufgabe der FED sei es, "to take away the punchbowl just as the party gets going" - zu Deutsch: "die Bowle wegzunehmen, gerade wenn die Party richtig los geht". Da Geldpolitiker auch Menschen seien, falle ihnen die Rolle als Spielverderber schwer. Wer dazu allerdings nicht bereit sei, könnte in einem anderen Job besser aufgehoben sein. Dies sei jedoch nicht die Stelle, um über die Qualifikationen der aktuellen Riege an Notenbankern zu philosophieren. Die Analysten würden aber festhalten: Der richtige Zeitpunkt für die "Unterbrechung des Bowle-Nachschubs" wäre relativ früh im Jahr 2021 gewesen - selbst wenn man wegen der durch die Pandemie bedingten hohen Unsicherheit einige Zugeständnisse mache. ...

