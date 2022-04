Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Tschechien gab im Februar um rund 2,4% zum Vormonat nach, so die Analysten von Postbank Research.Auch der Ausblick hinsichtlich des weiteren Wirtschaftswachstum habe sich weiter eingetrübt. So rechne der Internationale Währungsfonds für 2022 nur noch mit einem Zuwachs von 2,3%. Die Postbank sei mit 2,8% etwas optimistischer. ...

